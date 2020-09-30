В Таллине произошло ДТП с участием водителя электросамоката, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего его сбила машина. ЧП зафиксировала городская видеокамера, записью поделилась полиция.

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На кадрах видно, как человек на самокате даже не пытается притормозить у перекрестка и "пролетает" его на красный свет. Его даже не смущает то, что автомобили, для которых загорается зеленый, начинают движение. Только перед самым столкновением водитель электросамоката собирался спрыгнуть, но было поздно.

После столкновения пострадавший смог подняться сам и отойти на тротуар. На место происшествия прибыла скорая, которая доставила его в больницу.