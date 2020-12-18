ВИДЕО: В торговом центре Domina злонамеренно подожгли магазин

Вечером 18 декабря в помещении магазина H&M в торговом центре Domina Shopping произошел небольшой пожар и достаточно сильное задымление, из-за чего были эвакуированы все посетителя торгового центра.
Пожар начался около восьми вечера. Покупателей оперативно эвакуировали, на место прибыли пожарные и другие ответственные службы.
В 21:16 кризисная ситуация была ликвидирована, никто не пострадал. Однако в здании остался запах дыма, поэтому торговый центр будет закрыт до утра 18 декабря.
По информации торгового центра, это был намеренный поджог. Произошедшее будет расследовать полиция.
🇱🇻 Šovakar pēcpusdienā t/c "Domina" drēbju veikalā izcēlās neliels ugunsgrēks, kuru likvidēja vēl pirms glābēju ierašanās.— BreakingLV (@breakinglv) December 18, 2020
🎥 aculiecinieka video pic.twitter.com/exPVZ0Gm9m