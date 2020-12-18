ВИДЕО: В торговом центре Domina злонамеренно подожгли магазин
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Вечером 18 декабря в помещении магазина H&M в торговом центре Domina Shopping произошел небольшой пожар и достаточно сильное задымление, из-за чего были эвакуированы все посетителя торгового центра.

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Пожар начался около восьми вечера. Покупателей оперативно эвакуировали, на место прибыли пожарные и другие ответственные службы.

В 21:16 кризисная ситуация была ликвидирована, никто не пострадал. Однако в здании остался запах дыма, поэтому торговый центр будет закрыт до утра 18 декабря.

По информации торгового центра, это был намеренный поджог. Произошедшее будет расследовать полиция.

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