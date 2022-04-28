В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как некий мужчина разгуливает по проезжей части, а когда на его пути появляется машина, то запрыгивает на нее. В Государственной полиции сообщили , что знают об этих инцидентах, мало того, в одном случаев поврежденным оказался полицейский автомобиль.

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Информация о неадекватном поведении мужчины была получена во вторник около восьми часов вечера.

В первом случае владелец поврежденного автомобиля не захотел начинать уголовный процесс, в свою очередь, во втором случае начата проверка. Во втором случае мужчина запрыгнул на нетрафарированный полицейский автомобиль. Водитель мужчину задержал и сразу сообщил о случившемся в полицию. На место выехали стражи порядка и скорая.

После того, как стало ясно, что произошло, нарушителя отправили в медучреждение.

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