Днем 11 января Рижская муниципальная полиция получила информацию о подозрительном человеке в Вецмилгрависе, который подходил к припаркованным во дворе автомобилям и по очереди дергал за ручки дверей. По указанному адресу был послан патрульный полицейский автомобиль.

Полицейские опросили местных жителей, чтобы определить местонахождение подозрительного человека. Мужчина был найден в автомобиле марки Audi.

Предполагаемый автомобильный вор утверждал, что он прятался от агрессивно настроенной толпы, однако полицейские, осмотрев автомобиль, обнаружили, что в салоне вырвана магнитола, а в вещах мужчины были найдены нож, шприц и отвертки.

Мужчина был доставлен в ближайший полицейский участок для дальнейших процессуальных действий.