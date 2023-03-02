Муниципальная полиция задержала в центре Риги 36-летнего мужчину, который с ножом напал на человека.

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В воскресенье вечером работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления заметили конфликт двух мужчин, во время которого один из них несколько раз замахнулся ножом на другого, нанося ему телесные повреждения. На место происшествия тут же выехал ближайший экипаж полиции.

Пока полицейские находились в пути, нападавший покинул место происшествия, но по записям камер его удалось обнаружить у Центрального вокзала. Обыскав мужчину, полиция нашла у него два ножа — большой и складной, а также шприцы, иглы и бутылку с раствором метадона.

Во время разговора нападавший заявил, что не помнит, что сделал, и что другой мужчина сам на него напал.

К пострадавшему приехала бригада неотложной медицинской помощи, еще один экипаж муниципальной полиции и сотрудники Госполиции. Врачи обнаружили у пострадавшего четыре кровоточащих ножевых ранения, его доставили в медицинское учреждение.

Тем временем агрессор был доставлен в отделение Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий за жестокое нападение.