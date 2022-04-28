ВИДЕО. В Юрмале горела терраса ресторана X.O Beach Lounge & Club

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в среду вечером горела терраса юрмальского ресторана на берегу залива.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают в ГПСС, звонок на пульт дежурного с ул. Турайдес был получен в 21.28. К моменту прибытия спасателей горела деревянная терраса ресторана X.O Beach Lounge & Club, а также вещи.

Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Ликвидировать пожар, которому была присвоена повышенная степень опасности, удалось к 23. 48. Информации о пострадавших не поступало.