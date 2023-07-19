Очевидец заснял настойчивого таксиста Bolt, пытавшегося "подняться" на машине по лестнице к зданию в Юрмале 5 июля. Самостоятельно это сделать не удалось, поэтому водителю на помощь пришли гости Юрмалы, которые вместе толкнули такси вверх по лестнице.

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Как видно на видео очевидца, водитель универсала Škoda Octavia", у которого на входной двери наклейка таксопарка Bolt, пытается подняться на три ступеньки перед зданием. Он пытается подъехать к лестнице с разных сторон, но с мощностью переднеприводной машины ему это не удается — колеса буксуют. В итоге на помощь приходят трое мужчин, которые помогают таксисту, подтолкивая авто вверх по лестнице…

Стоит отметить, что это не первый случай, когда такси Bolt засняли, "взбирающимся" по лестнице. Пару месяцев назад, 6 мая, в Риге, на улице Краста, на парковке конференц-центра ATTA Centre водитель Toyota с наклейками Bolt на боку въехал на лестницу, повредив ее.