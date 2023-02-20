ВИДЕО: в Юрмале водитель в опьянении два промилле совершил аварию

В воскресенье днем, 19 февраля в Юрмале на проспекте Меллужу, произошло столкновение между автомобилями Toyota и Subaru.

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По имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем Toyota, находилась в состоянии опьянении более двух промилле. Вдобавок к этому у нее не было водительских прав.

По словам очевидца, автомобиль ехал на довольно большой скорости и протаранил ехавший впереди Subaru. По инерции оба автомобиля отбросило в стороны.

Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося.