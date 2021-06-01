Ранним утром 28 мая сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя Зиепниеккалнс, заметили возле одного из продуктовых магазинов оставленную клетку. Когда стражи порядка подошли проверить содержимое клетки, то застали там небольшую крысу, а рядом листок бумаги, на котором было написано, что грызуна зовут Света.

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Полицейские проверили окрестности, однако никого не встретили. После разговора с дежурной частью было принято решение доставить Свету в ветклинику доктора Бейнарта.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что владельцы несут ответственность за своих питомцев. В том случае, если хозяин больше не может позаботиться о своем любимце, животному необходимо найти нового владельца.