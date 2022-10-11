ВИДЕО. Вецрига: неадекватный мужчина бросался под машины и валялся на дороге

В ночь на 8 октября камеры видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) засекли в Вецриге неадекватного молодого человека, который бросался под машины и велосипеды, валялся по проезжей части и прыгал на столики кафе, мешая посетителям. На место ЧП был направлен экипаж РМП.

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В разговоре с полицейскими мужчина сказал, что ведет себя адекватно и отрицал, что он несколько минут назад валялся по земле. В ответ на это стражи порядка предъявили ему записи камер видеонаблдения.

Также Центр видеонаблюдения РМП предоставил записи, на которых видно, как 22-летний мужчина запрыгивает на столы в кафе Burger King и на террасе, и в помещениях, а также пытается ногой пинать еду посетителей.

Оценив действия хулигана, полиция начала административный процесс за агрессивное поведение, направленное в отношении других лиц, и оштрафовала мужчину на 150 евро.