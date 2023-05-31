В среду, 31 мая, в 11.45 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал с улицы Дзирнаву 163/165, где во дворе загорелись два легковых автомобиля.
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В ГПСС сообщили, что в результате пожара повреждена еще одна машина.
Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания устанавливается.
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