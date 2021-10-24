В пятницу сотрудники Управления Государственной полиции по Рижского региону заметили автомобиль, который ехал во время комендантского часа. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и прибавил скорость. Задержав нарушителя, полицейские выяснили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф на сумму почти 4000 евро, начат уголовный процесс.

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Происшествие произошло вечером в пятницу, 22 октября, около 22:30, на шоссе A6 (Рига-Даугавпилс), на дороге между Циемупи и Огре: автомобиль Mercedes-Benz двигался в сторону столицы.

Требование полиции остановиться водитель проигнорировал, разогнавшись до 160 километров в час.

Во время погони водитель несколько раз нарушил Правила дорожного движения, в том числе дважды пересек перекресток на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу.

Для задержания нарушителя пришлось привлечь несколько экипажей полиции. Остановить автомобиль удалось уже только в Риге, на ул. Маскавас. Пришлось выбивать стекло в машине.

За рулем оказался мужчина (1980 года рождения), который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции, в том числе за употребление наркотиков.

Задержанный был доставлен в медицинское учреждение. На первоначальной информации, подозреваемый был нетрезв (около 1,10 промилле), но точную концентрацию алкоголя определит экспертиза.

Нарушитель сел за руль не только нетрезвым, но и без водительских прав, которые у него ранее отобрали.

За указанный перечень нарушений водителю может грозить суровое наказание — штраф на сумму около 4000 евро. По данному факту начат уголовный процесс.