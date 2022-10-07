ВИДЕО: во время погони в аварию попал полицейский автомобиль
Foto: Sadursme.lv

В четверг, 6 октября очевидец, въехав в Вентспилс, заметил, что в канаве находится автомобиль Государственной полиции, а рядом стоит полицейский микроавтобус. Как выяснилось, стражи порядка попали в ДТП во время погони.

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Авария произошла около десяти часов утра, когда сотрудники Курземского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности, заметили водителя, которые специально дрифтил и передвигался со скоростью 150 км/ч, где максимально допустимая скорость 70 км/ч.

Началась погоня, однако, учитывая, что недавно прошел дождь, полицейский автомобиль на повороте на мокрой дороге занесло, и он съехал с проезжей части. Пострадавших в ДТП нет.

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