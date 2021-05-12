На прошлой неделе полиция задержала лихача, гонявшего по Даугавпилсской окружной дороге на скорости 190 км/ч.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пояснили в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, 9 мая, в 16.32 внимание полиции привлек автомобиль
BMW, водитель которого вдвое превысил допустимую скорость. Чтобы остановить нарушителя, полиции пришлось начать преследование.

При проверке в организме водителя (1994 г.р.) алкоголя не обнаружено. Полиция начала административный процесс и наложила на водителя штраф в размере 400 евро. Кроме того, его на полгода лишили водительских прав.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной