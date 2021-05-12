На прошлой неделе полиция задержала лихача, гонявшего по Даугавпилсской окружной дороге на скорости 190 км/ч.

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Как пояснили в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, 9 мая, в 16.32 внимание полиции привлек автомобиль

BMW, водитель которого вдвое превысил допустимую скорость. Чтобы остановить нарушителя, полиции пришлось начать преследование.

При проверке в организме водителя (1994 г.р.) алкоголя не обнаружено. Полиция начала административный процесс и наложила на водителя штраф в размере 400 евро. Кроме того, его на полгода лишили водительских прав.