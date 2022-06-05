Очевидец Михаилс зафиксировал на видеорегистратор очень опасную ситуацию на шоссе Рига-Лиепая. В направлении Риги около Калвене внедорожник Hyundai выехал на встречную полосу. К счастью, другие водители успели среагировать и сумели объехать отвлекшегося водителя.

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Инцидент на шоссе Рига-Лиепая перед поворотом на Калвене произошел днем ​​29 мая, примерно в 16:00. Очевидец Михаил утверждает, что ехал в колонне из четырех автомобилей, когда внезапно на его полосе оказался двигавшийся навстречу автомобиль Hyundai.

Водители вовремя заметили опасность и смогли избежать столкновения, успев свернув на обочину.

Неизвестно, почему водитель Hyundai на полной скорости вдруг выехал на полосу встречного движения - то ли он уснул, то ли отвлекся.

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