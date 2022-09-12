ВИДЕО. Водитель ночью гонял по городу со скоростью 124 км/ч

В ночь с 10 на 11 сентября сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) во время контроля за дорогой зафиксировали нарушителя, который гонял по городу на большой скорости, кроме того, у нарушителя истек срок действия страховки на автомобиль.

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По сообщению пресс-центра КРУП, 11 сентября, в 03.30 полицейские засекли в Вентспилсе, на ул. Дзинтару автомобиль Mazda, водитель которого существенно превысил допустимую скорость: вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 124 км/ч.

Кроме того, инспекторы выяснили, что полис ОСТА действовал лишь до полуночи 10 сентября.

За превышение скорости в жилой зоне водителя могут оштрафовать на сумму от 540 до 680 евро и на 12 месяцев лишить прав. За отсутствие страховки правилами предусмотрен штраф в размере от 85 до 120 евро.