Читатель Delfi поделился с редакцией видео, на котором видно, как нетерпеливый водитель объезжает пробку по мокрой брусчатке и скользким трамвайным путям на Воздушном мосту в Риге. После обгона ряда машин водитель попытался вернуться в свою полосу, но не справился с управлением и врезался в ограждение моста.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Авария произошла на прошлой неделе.

Директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс, рассказывая об особенностях езды по мокрой брусчатке и рельсам, заявил: "Мокрая брусчатка похожа на обледенелую дорогу, и в такую ​​погоду не стоит ездить по рельсам".

"Все движения руля должны быть плавными и спокойными, как и работа педалей. Управлять автомобилем по влажной или мокрой брусчатке следует так же осторожно, как передвигаться по дорогам в зимних условиях", — предупредил Ванкс.

В дождливую погоду нужно обязательно выбирать подходящую скорость, плавно и постепенно выполнять все операции с механизмами управления, соблюдать необходимую дистанцию, а также избегать, насколько это возможно, езды по рельсам", — заключил Ванкс.