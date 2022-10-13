По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 11 октября на шоссе Тинужи -Кокнесе был остановлен автомобиль, водитель которого существенно превысил допустимую скорость.

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Как отмечают в ЗРУП, "дорожники" засекли Mercedes-Benz S450 на 57-м км дороги Р80. Вместо разрешенных 90 км/ч водитель, направлявшийся в сторону Кокнесе, разогнался до 152 км/ч. При расчете допустимой погрешности минимально возможная скорость движения составила 147 км/ч.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении за превышение максимальной скорости, а также оштрафовала водителя (1973 г.р.) на 240 евро, а также запретили управление транспортным средством на три месяца.