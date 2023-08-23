ВИДЕО. Водитель Volvo без прав протаранил две машины и перевернулся
Foto: Sadursme.lv

В ночь с понедельника на вторник, 23 августа, водитель Volvo без прав не справился с управлением автомобиля и протаранил две другие машины, стоявшие на обочине. В результате аварии Volvo перевернулся на крышу.

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Авария произошла на улице Прушу после трех часов ночи. Водитель Volvo протаранил стоящие на обочине автомобили марок BMW и Opel. Кроме самого водителя Volvo в ДТП никто не пострадал — он был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении. Следствие выяснит, находился ли водитель Volvo под воздействием алкоголя или наркотиков в момент аварии.

По словам очевидцев, водитель Volvo был заметно пьян.

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