14 июля полицейские остановили автомобиль, который ехал со скоростью 136 км/ч в населенном пункте, где максимальная скорость движения составляет 50 км/ч. Водителя оштрафовали на 540 евро и лишили водительских прав на 12 месяцев.
Сотрудники Бауского участка Земгальского регионального управления полиции при исполнении служебных обязанностей остановили внедорожник Bentley Bentayga, который ехал по улице Ригас в Вецумниеки со скоростью 136 км/ч. Таким образом, водитель превысил разрешенную скорость на 86 км/ч.
Водитель свои действия объяснил сильной спешкой. Против него возбуждено административное дело — о превышении разрешенной скорости. Нарушителя оштрафовали на 540 евро и лишили водительских прав на 12 месяцев.
Согласно Закону о дорожном движении, за превышение разрешенной скорости движения автомобилями более чем на 60 км/ч в населенном пункте водитель наказывается штрафом от 540 до 680 евро и запретом на использование водительских прав на 12 месяцев.
Полиция подчеркивает, что подобные действия являются откровенной безответственностью по отношению к собственной безопасности и безопасности окружающих.