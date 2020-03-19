ВИДЕО: Воры украли BMW X5 и "раздели" в юрмальском лесу

В ночь на вторник, 17 марта, в Риге был угнан внедорожник BMW X5, а на утро того же дня полиция обнаружила его в юрмальском лесу — воры сняли и унесли с собой все ценные для вторичного рынка детали.

"После просмотра этого видео появляется отвратительное чувство, как будто эти воры раздевают вас до гола. Такое происходит с моей семьей впервые. Не говоря уже о том, что машина была очень милой", — пишет нам владелеца автомобиля Розалина.

"Почти новое детское автокресло тоже попытались снять, но воры так и не научились пользоваться креплениями, — продолжает она. — Мне теперь даже противно использовать это креслице, зная, какие грязные руки прикосались к нему".

"Кажется, мелочь — просто металл, всего лишь вещь. У других обворовывают дома. Да, здоровье превыше всего остального, но этот случай настолько отвратителен, что сейчас не могу относиться к нему так просто. Я постараюсь извлечь некоторые уроки из этого случая, но возможно, это также поможет другим быть более осторожными", — заключила хозяйка машины.

Как видно на фотографиях и видео очевидцев, на внедорожнике BMW X5 снята вся передняя часть кузова, все электронные элементы управления, панели внутренней отделки салона, задние фонари и бамперы.