ВИДЕО: Возле Деглавского моста опрокинулся грузовик, растеклось масло

Вечером в субботу возле Деглавского моста опрокинулась грузовая машина, перевозившая древесную стружку. В результате аварии из машины вытекло масло, сообщает LETA.

Для впитывания масла на дорогу высыпали специальный абсорбент, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола. Размер масляного пятна она не сообщила.

На месте работает тракторная техника, которая пересыпает стружку в другой грузовик. Должен приехать эвакуатор, который поможет перевернуть грузовик обратно.

Движение на месте аварии ограничено.