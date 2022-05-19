11 апреля этого года сотрудники Государственной полиции при выполнении запроса об экстрадиции, который был получен от США, задержали гражданина Латвии в связи с участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств, сообщили порталу Delfi стражи порядка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Скоро мужчина будет экстрадирован в США.

Согласно документам американского суда, преступная группа выманила у жителей США более 10 миллионов долларов (около 9,5 миллиона евро).

С 2016 года правоохранительные органы США ведут расследование о международном мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. В деле фигурируют как жители США, так и Европы.

Участники организованной группы разместили на сайте объявления о торговле автомобилями, строительным оборудованием, сельскохозяйственной техникой и лодками, однако на самом деле ничего из упомянутого у мошенников не было.

Товары предлагались на таких сайтах, как Craigslist и eBay, с целью привлечения покупателей на всей территории США. Потенциальных покупателей просили перевести деньги на созданные мошенническим путем банковские счета, после чего средства были сняты со счетов, и посредством электронного перевода выведены из США. Жертвы мошенников так и не получили купленные товары.

Руководители схемы вербовали участников из Восточной Европы, чтобы они отправились в США, открыли необходимые банковские счета и сняли перечисленные туда деньги.

В свою очередь, надзиратели координировали мошеннические действия, давали указания и липовые документы для открытия счетов, говорили, когда необходимо снять деньги. Также надзиратели отчитывались руководителям, которые управляли направлением средств за границу, подчеркнули в Госполиции.

В ходе расследования выяснилось, что 29-летний латвиец участвовал в этой схеме в качестве надзирателя.

В Госполицию поступил запрос о технической помощи от США, в рамках которого было необходимо провести обыск по месту жительства упомянутого гражданина и допросить его.

В ходе обыска были изъяты предметы, имеющие отношение к расследованию. Участника мошеннической схемы арестовали в тот же день.

Обыск проводило Управление международного сотрудничества Главного управления криминальной полиции в сотрудничестве с должностными лицами Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Также в обыске участвовали и сотрудники Федерального бюро разведки (ФБР) США.

При обыске изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записи, различные банковские карты и несколько SIM-карт.