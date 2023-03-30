Вечером в четверг в различных группах WhatsApp начало распространяться видео, снятое у стройплощадки в момент обрушения здания по улице Сатеклес, 1с. Портал Delfi предлагает посмотреть это видео.

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Видеозапись начата незадолго до обрушения здания, но на заднем плане слышны различные шумы, связанные со строительством. Само здание рушится за считанные секунды, оставляя после себя огромное облако пыли.

В четверг, 30 марта, 14.15 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил звонок на улицу Сатеклес в Риге, где обрушилась нежилое пятиэтажное здание.

Как сообщили Delfi в Службе скорой медицинской помощи, пострадавших в аварии нет.



Как сообщает агентство LETA, из соображений безопасности из двух соседних домов эвакуировали девять жильцов. На месте работают ответственные службы и оказывают помощь жителям.

В связи с обрушением здания жители были эвакуированы из зданий на ул. Бирзниека-Упиша 4 и ул. Бирзниека-Упиша 6. Эксплуатация части здания на ул. Бирзниека-Упиша 6 запрещена — на вход в дом упали обломки.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по возведению бизнес-центра. Генеральный подрядчик строительных работ — SIA Bukoteks.