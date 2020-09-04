ВИДЕО: загоревшуюся фуру потушила машина Rīgas ūdens

На улице Лубанас в Риге загорелась фура. До прибытия пожарных её почти потушила машина Rīgas ūdens, рассказывают очевидцы.

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Видео случившегося выложила у себя на странице пользовательница Faceboоk Юлия Гнедая.

Она рассказала порталу Delfi, что около четырех часов вечера фура сначала задымилась, а потом и загорелась. Возгорание случилось между кабиной и прицепом. К счастью, поблизости оказалась машина Rīgas ūdens, которая стала поливать фуру из шланга. На помощь прибежали и люди с огнетушителями. "Помогал тушить программист из нашего бизнес-центра", — рассказала она.

Пожарные прибыли через 5-6 минут и потушили оставшийся огонь. Потом фуру забрал эвакуатор.