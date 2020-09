ВИДЕО: загоревшуюся фуру потушила машина Rīgas ūdens

View this post on Instagram

На улице Лубанас загорелась фура. До прибытия пожарных ее почти потушила машина Rīgas ūdens. Видео прислала наша читательца Юлия Гнедая.

