ВИДЕО: загоревшуюся фуру потушила машина Rīgas ūdens
Foto: Ekrānuzņēmums

На улице Лубанас в Риге загорелась фура. До прибытия пожарных её почти потушила машина Rīgas ūdens, рассказывают очевидцы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Видео случившегося выложила у себя на странице пользовательница Faceboоk Юлия Гнедая.

Она рассказала порталу Delfi, что около четырех часов вечера фура сначала задымилась, а потом и загорелась. Возгорание случилось между кабиной и прицепом. К счастью, поблизости оказалась машина Rīgas ūdens, которая стала поливать фуру из шланга. На помощь прибежали и люди с огнетушителями. "Помогал тушить программист из нашего бизнес-центра", — рассказала она.

Пожарные прибыли через 5-6 минут и потушили оставшийся огонь. Потом фуру забрал эвакуатор.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas ūdens
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна