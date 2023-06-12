В минувшую субботу, 8 июня, в Огре, во дворе многоквартирных домов произошла авария: женщина, управлявшая автомобилем Hyundai i20, при попытке длительной парковки повредила стоявшие рядом Audi и BMW.

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Это видео очевидец сделал после того, как услышал, как Hyundai задним ходом врезался в одну из припаркованных машин, оставив на ней красную царапину.

После того, как парковка была завершена, женщина как ни в чем не бывало оставила место происшествия. Хотя в том случае, если водитель оставил место происшествия, законом предусмотрено серьезное наказание.

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