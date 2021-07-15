Видземская полиция изъяла незарегистрированное оружие и боеприпасы

Работники Валмиерского участка Управления Госполиции Видземского региона изъяли при обысках четыре предметы, похожие на огнестрельное оружие, 43 предмета, похожих на части оружия, а также 21 патрон разного калибра. Задержаны четыре человека.

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Полиция на протяжении нескольких месяцев обрабатывала полученную весной информацию о возможном незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Проведя обыски в восьми местах, полицейские изъяли возможное оружие и боеприпасы. Задержаны мужчины 2000, 1962, 1962 и 1963 года рождения, мужчина 1963 года рождения арестован.

Начат уголовный процесс по части второй статьи 233 Уголовного закона — изготовление, ремонт, хранение или реализация огнестрельного оружия или его существенных частей без соответствующего разрешения. За это грозит тюремный срок до трех лет, кратковременное заключение, принудительные работы либо денежный штраф.