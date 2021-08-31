Виновник аварии, в которой погибла 15-летняя девушка, приговорен к шести годам тюрьмы

Курземский районный суд в Лиепае рассмотрел уголовное дело о произошедшей в прошлом году трагической аварии на ул.Лабораторияс, в которой погибла 15-летняя девушка, и приговорил виновника ДТП к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает региональный портал liepajniekiem.lv.

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Трагическая авария произошла 30 мая прошлого года. Автомашина BMW 320, которой управлял Алексей Берладин 1989 г.р., съехала с дороги и врезалась в дерево. В транспортном средстве в момент ДТП находились еще три пассажира, в том числе девушка 2004 г.р., которая погибла.

Полиция установила, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (2,56 промилле) и без водительских прав.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч.1. и ч.4 ст.262 Уголовного закона, а именно, за управление транспортным средством, если нет прав на управление, а также за нарушение правил дорожного движения — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что стало причиной смерти человека.

Суд признал Алексея Берладина виновным и приговорил к лишению свободы сроком на шесть лет. При этом виновник аварии лишился водительских прав на семь лет.

Мужчина сможет обжаловать решение суда после 10 сентября, когда будет доступен полный текст приговора. На это ему будет выделено 10 дней.