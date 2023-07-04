Виновных не нашли, дело закрыто: жильцы взорвавшегося дома в Агенскалнсе недовольны итогами расследования

В конце декабря 2020 года в доме на улице Мелнсила в Риге прогремел взрыв: один человек погиб, еще несколько человек пострадали, а здание частично обрушилось. В мае нынешнего года уголовное дело по поводу этого ЧП было закрыто — ответственные за взрыв бытового так и не были установлены. Пострадавших жильцов такие итоги следствия не устраивают, сообщает агентство LETA со ссылкой Мариса Смилгу.

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Как пояснил Смилга, экспертизы установили, что взрыв произошел из-за утечки газа в квартире номер девять. Эта квартира принадлежит Рижской думе. Однако в отличие от почти всех остальных жильцов дома, ни представители самоуправления, ни домуправ так и не дали каких-либо показаний по поводу ЧП. Не установив, кто несет ответственность за взрыв, полиция дело закрыла.

В этой связи потерпевшие жители дома обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру, однако получили ответ, что срок обжалования истек.

По мнению жильцов и представляющего их интересы адвоката, дело пытаются "списать". Смилга считает, что расследование должно было вестись по аналогии с делом о трагедии в Золитуде — с выяснением, кто несет ответственность за разрушения.

В материалах прекращенного уголовного дела содержится заключение эксперта, в котором указано, что были нарушены правила Кабмина о пожарной безопасности. В них, помимо прочего, указывается, что ответственность за пожарную безопасность здания несет владелец или управляющий здания.

Прокурор также сперва отклонил требование признать потерпевшими владельцев квартир, которые пострадали от взрыва. Это решение было обжаловано и владельцев квартир все же признали жертвами ЧП.

Уже сообщалось, что после взрыва 31 декабря 2020 года в трехэтажном жилом доме в Риге, улице Мелнсила, 2 вспыхнул пожар. В результате несчастья пострадали четыре человека, один погиб. После инцидента в Государственной полиции было возбуждено уголовное дело.

Спустя два с половиной года после ЧП дом все еще стоит полуразрушенным. Часть жильцов изъявила желание восстановить его, но этому помешала незаинтересованность Рижской думы.