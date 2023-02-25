Владельцы квартир в доме на ул. Менсила, в котором взорвался газ, будут судиться с Рижской думой

Собственники квартир дома, пострадавшего в результате взрыва газа в Риге, на улице Мелнсила, 2, договорились подать гражданский иск против Рижской думы, сообщил агентству LETA юрист адвокатского бюро Magnusson Марис Смилга, представляющий интересы жильцов.

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В распоряжении адвоката имеется заключение Государственной пожарно-спасательной службы от 26 февраля 2021 года, в котором указывается, что место взрыва пропана 31 декабря 2020 года на улице Мелнсила 2 в Риге — я 9-я квартира. на 3-м этаже дома. Эта квартира принадлежит Рижскому самоуправлению.

Решение о подаче гражданского иска против Рижской думы было формально принято владельцами квартир еще несколько месяцев назад. Но сначала были предприняты попытки договориться с самоуправлением во внесудебном порядке, но безуспешно. Жильцы будут просить суд обязать Рижское самоуправление вернуть зданию объемы и форму, которые были до взрыва. В этом судебном процессе Рижская дума ничем не отличается от любого другого лица — собственника квартиры, поскольку при сдаче квартир в аренду она действует в сфере частного права, сказал Смилга.

Смилга поясняет, что требования о взыскании другого ущерба с Рижской думы, вероятно, будут предъявлены позже, поскольку каждый владелец квартиры на улице Мелнсила, 2, понес убытки. Убытками являются как имущество, поврежденное непосредственно в результате взрыва и последующего пожара, так и расходы на аренду жилой площади с момента происшествия, так как дом является непригодным для проживания, а также другие сопутствующие расходы.

По словам адвоката, управляющий зданием Rīgas namu pārvaldnieks запросил 9000 евро только на разработку проекта консервации здания.

Согласно Закону "О квартирной собственности", собственник квартиры обязан бережно относиться к общей части имущества, соблюдать правила ее использования и положения, предусмотренные законодательством, чтобы не причинять вреда безопасности и здоровью других лиц, следить за тем, чтобы эти правила и требования соблюдались лицами, проживающими в его квартире. Также собственник квартиры несет ответственность за причинение вреда другим собственникам квартиры или другим лицам в соответствии с нормативными актами, решениями товарищества собственников квартир или взаимно заключенными договорами в соответствии с законом.

Ответственность владельцев квартир, особенно в связи с повреждением чужого имущества, на пресс-конференции по поводу домов 117 и 119 по улице Валдемара подчеркнула вице-мэр Риги Линда Озола.

Однако в случае со зданием на улице Мелнсила Рижская дума в своей длительной переписке с представителем жильцов последовательно констатирует, что "в настоящее время нет правовых оснований для оценки вопросов возмещения убытков и возмещения ущерба", и не признает свою ответственность в случившемся.

Как уже сообщалось, в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года в результате взрыва в районе Агенскалнс частично обрушился трехэтажный жилой дом на улице Мелнсила, 2, расположенной на пересечении улиц Мелнсила и Лермонтова.

Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горят второй и третий этажи и конструкции кровли частично ветхого здания. При взрыве и последующем пожаре трехэтажного жилого дома погиб один человек, шестеро получили ранения.

31 декабря 2020 года мэр Риги Мартиньш Стакис подтвердил, что квартира, принадлежащая самоуправлению, находилась в обрушившейся в результате взрыва части дома и что в ней проживал клиент Социальной службы, с которым сотрудникам самоуправления удалось связаться.