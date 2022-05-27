Владелец Mego Бабенко, находясь в заключении, будет делать покупки в своем магазине

Предприниматель Александр Бабенко, арестованный 25 мая в связи с подозрениями в причастности к убийству администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, владеет сетью магазинов Mego, которая обеспечивает продуктами все латвийские тюрьмы.
Информация Lursoft также показывает, что Бабенко является реальным бенефициаром SIA Mego, поскольку 62% акций компании принадлежат SIA Gruodis, единственным акционером которого является Александр Бабенко.
Из общедоступной информации следует, что сеть магазинов в латвийских местах лишения свободы обеспечивает SIA Mego. Однако портал Delfi выяснил, что сеть магазинов в латвийских тюрьмах обеспечивает SIA Lenoka, в котором Mego владеет 100% капитала. Единственный реальный бенефициар SIA Lenoka — Бабенко.
В 2020 году оборот Lenoka составил 176 354 561 евро, а прибыль — 5 079 536 евро. По данным Lursoft, SIA Lenoka владеет в общей сложности 90 различными магазинами и кафе, включая магазины в местах лишения свободы по всей Латвии.
Заключенные совершают покупки в тюремных магазинах не сами, а через тюремную администрацию, указывая в заявлении необходимые товары.
Следует отметить, что задержанный и арестованный по делу об убийстве Бункуса предприниматель Михаил Ульман также ранее был связан с Mego, т.е. с 2005 по 2017 год Ульман владел наибольшей долей акций Mego.
Как уже сообщалось ранее, Госполиция спустя четыре года раскрыла убийство администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, 24 мая в этой связи полиция провела несколько задержаний.
Задержанными оказались бизнесмены Бабенко и Ульман, которых позже по решению суда отправили под арест.