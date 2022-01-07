Владелец, менеджер и руководитель точки общепита подозреваются в выплате зарплат "в конвертах"

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передалo в прокуратуру материалы уголовного процесса для начала уголовного преследования против трех лиц, подозреваемых в выплате неучтенных в бухгалтерской документации зарплат и уклонении от уплаты налогов.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что предприятие, которое занимается оказанием услуг общественного питания, в период осуществления хозяйственной деятельности с ноября 2016 года по апрель 2018 года не заносилo в регистры бухгалтерского учета полную заработную плату. Сотрудникам компании неофициально выплачивалась неучтенная и не занесенная в документацию зарплата на сумму более 29 000 евро.

Как отмечают в VID, фирма предоставляла налоговой администрации документы, содержащие недостоверные сведения о зарплате. Таким образом предприятие не заплатило налог и обязательные взносы государственного социального страхования на сумму более 22 000 евро.

Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2019 года компания не уплатила налоги на сумму более 45 000 евро в установленный законодательством срок. Общий ущерб, нанесенный гобюджету, составил более 67 000 евро.

Служба госдоходов обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении владельца, менеджера и фактического руководителя предприятия.