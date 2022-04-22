Вломившиеся в Kuusakoski похитители металла бежали, бросив свой Mercedes Benz

Во второй половине марта группа воров попыталась проникнуть на закрытую территорию Kuusakoski в Таллинне, но тут же была замечена охраной. Убегая, похитители даже бросили свой автомобиль.

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Под покровом ночи трое похитителей металла сломали ограждение территории, чтобы таким образом добраться до складированных на площадке алюминиевых автомобильных дисков, но на этом их операция оказалась прервана. В спешке ретируясь, воры оставили автомобиль с зелеными кленовыми листьями. На необычный инцидент отреагировала патрульная полиция и даже была задействована служебная собака.

По данным департамента полиции и погранохраны, с начала года до 20 апреля о краже металла сообщали десять раз. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 12 подобных случаев.

"Кражи металла имеют место каждый год, и в прошлом году мы получили почти в два раза больше сообщений о таких кражах, чем годом ранее, — прокомментировала руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Инна Тоатер. — Все легкодоступное может стать добычей воров. Как правило, кражи происходят в местах, где нет прохожих и камер видеонаблюдения — тогда вероятность того, что преступник будет установлен, меньше. В основном крадут медную проволоку и провода, воздушные линии электропередачи, металлолом, строительные металлоконструкции, изгороди и строительные леса".

Тоатер добавила, что в связи с ростом цен на металл количество краж пока не увеличилось, но нельзя исключать роста числа таких краж в будущем: "Всем, у кого где-то есть металлолом, рекомендуем хранить его в закрытых гаражах, сараях или отвезти в пункт скупки".

"Хотя цены на металлолом в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне, к счастью, роста преступности не наблюдается, — сказал председатель правления Kuusakoski Урмо Вийситамм. — Людей можно похвалить за зрелое и законопослушное поведение, а также отметить эффективную работу полиции. В Kuusakoski при приеме металла тщательно фиксируют персональные данные продавца и происхождение товара. Через систему уведомлений информация о кражах доходит до нас очень быстро".

Закупочные цены в настоящее время благоприятствуют сортировке металлолома и наведению порядка в домашнем хозяйстве. За первые две недели апреля по сравнению с тем же периодом в марте количество посетивших Kuusakoski клиентов увеличилось в три раза. На столько же вырос и объем металлолома в тоннах.