Вместо трех месяцев — три года тюрьмы. Сейм готовится ужесточить наказания за угрозы
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Для более эффективной защиты людей, которые получают угрозы избить или убить их, в Уголовный закон предусмотрено внести изменения, предусматривающие более длительные сроки лишения свободы для агрессоров. В четверг, 11 мая Сейм принял поправки в первом чтении, сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента пишет rus.lsm.lv.

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Поправки призваны лучше защитить тех, кто подвергается неоднократным или длительным нападениям, выслеживанию, сталкингу, навязыванию нежелательного общения, в чей адрес звучат угрозы. Все эти деяния и так являются уголовном наказуемыми — но до сих пор за угрозу убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, а также за сталкинг нападавшим грозило лишь кратковременное лишение свободы, надзор Службы пробации, общественные работы или денежный штраф.

Теперь агрессорам (в том числе и тем, кто нарушит выданный полицией охранный ордер о запрете на приближение к конкретному лицу либо решение суда о таком запрете) будет грозить до трех лет тюрьмы.

Вариант поправок, одобренный в первом чтении, предусматривает, что в случаях, когда насилие проявил не посторонний пострадавшему человек (действующий или бывший спутник жизни, интимный, брачный партнер), уголовный процесс будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Чтобы поправки вступили в силу, их в еще двух чтениях должен рассмотреть Сейм.

Как сообщалось, большой резонанс в обществе вызвало убийство в Екабпилсе. 16 апреля на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

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