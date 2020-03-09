Вместо уплаты налогов — машины класса люкс: дело направлено в прокуратуру

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) направила в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении двух лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Как следует из материалов дела, в период с мая 2016 по сентябрь 2018 года физические лица подавали в Службу госдоходов декларации и отчеты о хозяйственной деятельности своего предприятия, рассчитывая сумму налогов, подлежащих уплате в госбюджет, но не производили платежи в соответствии с порядком и в сроки, установленные законом. Таким образом, возможно, они пытались уйти от уплаты налогов в госбюджет.

Входе следствия было установлено, что деньги, имеющиеся в распоряжении предприятия, использовались на личные нужды, на различные покупки и услуги, в том числе на оплату автомобилей класса люкс, а не на обеспечение хозяйственной деятельности предприятия или уплату налогов.

По предварительным расчетам Службы госдоходов, нанесенный госбюджету ущерб составил таким образом 158 000 евро.