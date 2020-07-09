Внимание, розыск: без вести пропала молодая женщина с 2-летней дочкой

Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает Эвию Корнилову (1986 г.р.) и Анну Корнилову (2018 г.р.).

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В последний раз мать с ребенком видели 8 июля, около полудня, когда они направлялись по направлению от молочного комбината в сторону центра Даугавпилса. Возможно, женщина может находиться в микрорайоне Ругелю.

Ее приметы: волосы светлые, среднего телосложения.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 65403309; 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.