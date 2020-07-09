Внимание, розыск: без вести пропала молодая женщина с 2-летней дочкой
Foto: Valsts policija

Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает Эвию Корнилову (1986 г.р.) и Анну Корнилову (2018 г.р.).

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последний раз мать с ребенком видели 8 июля, около полудня, когда они направлялись по направлению от молочного комбината в сторону центра Даугавпилса. Возможно, женщина может находиться в микрорайоне Ругелю.

Ее приметы: волосы светлые, среднего телосложения.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 65403309; 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form