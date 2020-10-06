Внимательный водитель помог задержать пьяного дальнобойщика из Латвии

В пятницу внимательный человек сообщил полиции о грузовике в Ярваском уезде (Эстония), водитель которого явно не справлялся с управлением тяжелой машиной. Полицейские задержали 57-летнего гражданина Латвии, который, как выяснилось, сел за руль в нетрезвом состоянии.

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Вечером 2 октября Центр тревоги Эстонии получил сообщение о том, что в Ярвамаа в районе деревни Корба по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа двигается "виляющий" по дороге грузовик MAN.

Несколькими минутами позже патруль Пайдеского отделения полиции задержал находившегося за рулем грузовика 57-летнего гражданина Латвии, который находился в алкогольном опьянении. В отношении водителя было начато уголовное производство, а в воскресенье суд вынес водителю в качестве наказания 10 месяцев тюремного заключения условно.

Наказание останется условным, если в течение 12 месяцев мужчина не совершит другого умышленного преступления. Bодителю следует уплатить 550 евро принудительного денежного взыскания и расходов на производство.

„Большое спасибо человеку, который сообщил нам о вызвавшем подозрение грузовике. Своим поступком он помог предотвратить возможное тяжкое ДТП, — сказал руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ. — То, что пьяным за руль сел профессиональный водитель, недопустимо. Естественно, никто не должен управлять транспортным средством в нетрезвом виде, но особенно печально, когда это делает человек, работа которого и состоит в том, чтобы ежедневно быть на шоссе, и который мог бы другим водителям быть хорошим примером".