Внук использовал профиль своего покойного дедушки для мошенничества с кредитами

Прокуратура назначила 210 часов общественных работ мужчине, который пытался мошенническим путем оформить кредиты, используя профиль своего умершего деда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Генпрокуратуры, мужчина авторизировался на сайте АО 4finance в профиле умершего деда и отправил заявку на выдачу кредита в размере 375 евро. Компания проверила данные и выяснила, что указанный заявитель скончался, поэтому в выдаче кредита было отказано.

На следующий день мужчина снова воспользовался профилем умершего деда

и отправил заявку на кредит в 1500 евро, но компания отказала ему и в этом кредите.