Внук использовал профиль своего покойного дедушки для мошенничества с кредитами
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Прокуратура назначила 210 часов общественных работ мужчине, который пытался мошенническим путем оформить кредиты, используя профиль своего умершего деда.

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По данным пресс-центра Генпрокуратуры, мужчина авторизировался на сайте АО 4finance в профиле умершего деда и отправил заявку на выдачу кредита в размере 375 евро. Компания проверила данные и выяснила, что указанный заявитель скончался, поэтому в выдаче кредита было отказано.

На следующий день мужчина снова воспользовался профилем умершего деда
и отправил заявку на кредит в 1500 евро, но компания отказала ему и в этом кредите.

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