Курземское региональное управление полиции (КРУП) завершило расследование и передало в прокуратуру материалы дела об ограблении, совершенном группой лиц.

По данным КРУП, в августе прошлого года была получена информация о том, что в Лаумавском районе, во дворе многоквартирного дома совершено нападение на мужчину: его избили, после чего отобрали банковскую карточку и мобильный телефон. Пострадавшего, получившего телесные повреждения, пришлось госпитализировать. Помимо травм у него констатировали также и алкогольное опьянение.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники Криминальной полиции Лиепайского участка задержали подозреваемых — мужчину и женщину, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции за кражи. В настоящее время к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следствие установило, что потерпевший со своими обидчиками распивал алкоголь, но затем между ними вспыхнул конфликт, переросший в избиение. После расправы над своей жертвой нападавшие похитили у него телефон, сигареты, карточку и другие документы.

Согласно Уголовному закону Латвии, грабители могут быть осуждены на 8 лет с конфискацией имущества (или без таковой) с последующим пробационным надзором на 3 года.