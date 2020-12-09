Во дворе многоквартирного дома найден 21-летний убитый мужчина

В ночь на 8 декабря в Добеле найдено тело молодого мужчины с ножевым ранением в шею. Об этом сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП).

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На место происшествия сначала прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи, а затем полиция, получившая вызов на бытовой конфликт.

По подозрению в убийстве на месте происшествия задержали мужчину 1986 г. р., а несколькими часами позже и его подельника. При проверке в организме задержанных зафиксировали 1,59 и 2,54 промилле алкоголя. Установлено также, что ранее они оба попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления.

В среду будет решаться вопрос о мере пресечения задержанным. Следствие продолжается.