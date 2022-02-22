Во многих больницах достигнута максимальная заполняемость коек для пациентов с Covid-19

По данным Министерства здравоохранения, во многих больницах Латвии достигнута максимальная заполняемость коек для пациентов с Covid-19.

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За неделю количество перепрофилированных коек для пациенто с Covid-19 увеличилось на 2% — с 1203 до 1230. Больные Covid-19 дополнительно лечатся и в других отделениях, а также в специализированных стационарах.

В целом, загруженность коек для больных Covid-19 в настоящее время составляет 78%, а заполняемость коек для больных Covid-19 в интенсивной терапии — 69%. Однако в некоторых больницах, например в больнице "Гинтермуйжа", Клинической университетской больнице им. Паула Страдыня и Елгавской больнице, а также в Рижском центре психиатрии и наркологии заполняемость коек для больных Covid-19 уже превышает 100%.

В больнице "Гинтермужа" заполняемость составляет 107%, в больнице им. П. Страдиня — 101%. В Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы заполнено уже 90% коек для пациентов с коронавирусом, столько же в Лудзенском медицинском центре и Детской клинической университетской больнице.

Больных с побочным диагнозом Covid-19 госпитализируют в профильные отделения Covid-19, а также в отделения терапии, хирургии, длительного ухода, педиатрии, психиатрии и других профилей.