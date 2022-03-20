Во время богослужения в Балдонской церкви вспыхнул пожар

Во время прямой трансляции богослужения в здании Балдонской Евангелической лютеранской церкви произошел пожар, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье 1-й канал Латвийского телевидения транслировал прямую трансляцию богослужения в Балдонской церкви.

В тот момент, когда пастор спросил, сможем ли мы и готовы ли мы простить тех, кто убивает, потому что они подчиняются приказам, послышался возглас "Огонь!".

Через мгновение оператор направил камеру к потолку, откуда спускались языки пламени.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), вызов о возгорании поступил в 11.37.

Сгорела крыша церкви площадью 165 квадратных метров.

До приезда ГПСС из здания эвакуировали 20 человек.

Пожар был локализован в 12.53.

Балдонская церковь, построенная в 1824 году, является памятником архитектуры государственного значения.

Нынешняя церковь была построена между 1823 и 1824 годами, а в 1930 году был завершен масштабный ремонт церкви. Во времена Латвийской ССР в здании церкви размещался филиал объединения по производству пластмасс и каучука Ausma, но свою функцию здание вернуло в конце прошлого века.