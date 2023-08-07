Во время бури в Тервете на мужчину упало дерево
Foto: LETA

В Тервете буря повалила дерево, и оно упало на мужчину, который в это время занимался ремонтными работами. Он доставлен в больницу, сообщает LETA со ссылкой на Управление Госполиции Земгальского региона.

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Информация о происшествии поступила в 13:55. Известно, что пострадавший мужчина — 1988 года рождения.

90% вызовов в связи с разрушениями в Земгале были связаны с поврежденными автомобилями. Например, на один из них упала бочка, на еще один — черепица.

Как сообщалось, латвийские метеорологи распространили красное предупреждение для западной части Латвии и оранжевое для восточной. По всей Латвии — сильные ливни, гроза, град и сильный ветер.

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