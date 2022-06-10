Во время бытового конфликта жена убила 37-летнего мужа, после чего сбежала

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 8 июня сотрудники Бюро уголовной полиции ЗРУП при содействии своих коллег из 1-го отдела Управления уголовного розыска Рижского региона по подозрению в убийстве задержали Тамару 1988 г.р. В настоящее время она помещена под арест.

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Как отмечают в ЗРУП, 7 июня в своей квартире был найден мужчина 1985 г.р., на теле которого эксперты констатировали многочисленные колотые раны. Полиция начала уголовный процесс за убийство и объявила в розыск подозреваемую. На следующий день, благодаря бдительным жителям, ее задержали. В полиции отмечают, что ранее Тамара неоднократно попадала в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что женщина убила своего мужа во время бытового конфликта, нанеся ему несколько ножевых ранений. От полученных ранений пострадавший скончался. После этого Тамара скрылась, не сообщив о преступлении в полицию. Следствие продолжается.