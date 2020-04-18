Во время чрезвычайного положения уменьшилось количество аварий и погибших в ДТП

Во время чрезвычайного положения из-за Covid-19 в Латвии уменьшилось количество аварий и погибших в ДТП, но сохранилось на прежнем уровне количество автоаварий, совершенных нетрезвыми водителями, сообщает Государственная полиция.

В период с 13 марта по 9 апреля в Латвии зарегистрировано 1075 ДТП, что на 282 меньше, чем за тот же период прошлого года.

В результате аварий в этот период пострадали 229 человек, что на 19 меньше. Погибли в ДТП шесть человек, тогда как годом ранее — 11.

В этом году во время чрезвычайного положения зарегистрировано 23 ДТП, совершенных пьяными водителями. Это на одно ДТП больше, чем за тот же период прошлого года.