Во время демонтажа стелы четыре человека задержаны за неподчинение полиции

Обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной и без значительных происшествий, однако четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции, сообщили в Госполиции.

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Среди задержанных два человекапублично выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и ее агрессию. Начаты процессы об административных нарушениях, в ходе которых будут оцениваться возможные нарушения этих лиц.

Также за неподчинение требованиям полиции была задержана женщина, пытавшаяся перелезть через забор, ограничивающий парк Победы. Нарушительница оштрафована на 100 евро. Все эти нарушения не связаны между собой.

За последние сутки возбуждено 27 процессов об административных правонарушениях и три ведомственных проверки о нарушениях порядка использования дронов.

Поскольку процесс разборки руин продолжается, Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией и партнерскими службами будет продолжать следить за общественным порядком и безопасностью и "быть в состоянии повышенной готовности, чтобы реагировать на любую ситуацию".