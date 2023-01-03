Во время домашних родов умерла роженица: перед судом предстанут две акушерки

Прокуратура направила в Земгальский районный суд материалы дела о смерти роженицы в 2020 году. Обвинения в этой связи выдвинуты против двух акушерок Центра здоровья Stārķa ligzda.

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В прокуратуре сообщили, что акушерок обвиняют в халатном выполнении профессиональных обязанностей медицинского персонала, что и послужило причиной смерти потерпевшей. Подсудимые, являясь сертифицированными медработниками, 31 июля 2020 года посетили женщину, у которой начались роды. Центр здоровья Stārķa ligzda также оказывает услуги по уходу за родами на дому.

Первой к роженице в Елгаву приехала акушерка, которая не была включена в договор о родовспоможении между женщиной и медицинским учреждением.

Это произошло по той причине, что акушерке, включенной в договор, потребовалось больше времени, чтобы добраться до роженицы, и она отправила в Елгаву свою коллегу .

По версии обвинения, когда акушерка прибыла на роды, она выполняла свои обязанности ненадлежащим образом и халатно, так как после рождения ребенок был обмотан вокруг шеи пуповиной и мог еле дышать. Это угрожало здоровью и жизни новорожденного, но акушерка не сразу вызвала Службу неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы доставить мать и новорожденного в больницу.

Все эти действия привели к тому, что у новорожденного констатировали асфиксию при рождении и гипоксически-ишемическую энцефалопатию — поражение головного мозга, которое развивается в первые часы жизни и характеризуется комплексом неврологических нарушений различной степени тяжести, наступивших в результате асфиксии при рождении.

Вторая акушерка приехала к роженице через полчаса после рождения ребенка. Акушерки не фиксировали с должной тщательностью показатели жизнедеятельности роженицы, а также тонус матки, объем кровопотери в послеродовом периоде, а также сроки, порядок и скорость применяемой медикаментозной терапии.

В обвинительном заключении подчеркивается, что при появлении кровотечения из половых органов роженицы акушерки не выясняли причину кровотечения, не установили правильный диагноз и, допустив неоправданное промедление, не вызывали сразу скорую помощь.

Когда акушерки спустя более часа все-таки вызвали "неотложку", у женщины был констатирован гиповолемический шок — неотложное патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объема циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов при неукротимой рвоте или профузной диарее вследствие осложнения некоторых инфекционных болезней, являясь компенсаторным механизмом, обеспечивает нормальное кровоснабжение главных внутренних органов в условиях недостаточного объема крови и острых нарушений обмена веществ

После того, как роженицу поместили в машину скорой помощи, у нее констатировали остановку дыхания. Реанимационные мероприятия, проводившиеся почти час, не увенчались успехом: женщина скончалась.