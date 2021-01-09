Во время комендантского часа агрессивный человек в аэропорту был оштрафован на 2000 евро

Во время комендантского часа прошлой ночью полиция оштрафовала агрессивного человека в аэропорту на 2000 евро, сообщает LETA.

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В ночь на субботу полиция констатировала несколько грубых нарушений комендантского часа и оштрафовала нарушителей на 1000 и 2000 евро. Самый большой штраф получило лицо, прибывшее ночью в аэропорт “Рига” из-за границы. Человек собирался ехать домой на такси, но даже после многократных призывов полиции отказывался заполнить свидетельство и был агрессивен, рассказала представитель полиции Гита Гжибовска.

Кроме того, были случаи, когда люди пытались скрыться от полиции на автомобиле, а один такой водитель в Алуксненском крае оказался в состоянии алкогольного опьянения и без прав. В его выдохе были примерно 2,7 промилле алкоголя.

В Риге полиция самоуправления проверила 73 человека и оштрафовала 28 из них. По словам представителя полиции самоуправления Тома Садовскиса, прошедшей ночью нарушители чаще попадались в районе 2 - 4 часов ночи, возвращаясь домой с квартирных вечеринок. Многие были в состоянии алкогольного опьянения, в том числе подростки. Некоторые нарушители получили штраф в размере от 50 до 100 евро.

Всего полиция ночью проверила 7313 человек и у 5506 из них были свидетельства, большинство людей находились на улице по уважительной причине. Профилактические предупреждения получили 1510 человек, против 603 нарушителей начат процесс об административном нарушении.