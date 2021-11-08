Во время комендантского часа водитель пытался скрыться от полиции на угнанной машине

В четверг, 4 ноября сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали водителя, который во время комендантского часа пытался скрыться на угнанной машине.

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В 22.45 сотрудники полиции заметили в Ливаны автомобиль VW Transporter, который находился в розыске. Было принято решение его остановить, однако, водитель не захотел останавливаться и начал убегать. Началась погоня.

Пытаясь скрыться, водитель совершил несколько грубых нарушений правил, подвергнув тем самым опасности других участников дорожного движения. Чтобы прекратить опасные маневры, полиция приняла решения сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух и целенаправленный в сторону машины. Однако, и это не остановило безответственного водителя. После нескольких целенаправленных выстрелов по машине, в 22.32. в волости Ницгалес автомобиль остановился. Оказалось, что мужчина 1980 г.р., сел за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано 1,75 промилле.

В отношении нарушителя начато несколько административных и уголовных дел. Кроме того, выписан максимальный штраф за несоблюдение комендантского часа - 2000 евро.