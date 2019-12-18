Во время конфликта компания жестоко избила юношу: пострадавший скончался

Краславская районная прокуратура приняла решение призвать к уголовной ответственности группу лиц, которые в июне нынешнего года жестоко избили в Краславе юношу. От полученных травм пострадавший позже скончался в больнице. Также эта компания обвиняется в высказывании угроз девушке своей жертвы.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 20 июля в Краславскую полицию обратились жители, жаловавшиеся на компанию, шумящую на улице. Прибыв по указанному адресу, полицейские застали там лежащего на земле мужчину, он не мог разговаривать. Пострадавшему вызвали скорую и начали уголовный процесс.

Следствие установило, что в ночь на 20 июля недалеко от местного развлекательного заведения произошел конфликт между двумя компаниями. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой 29-летнему мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавший спустя четыре дня скончался в больнице.

К расследованию подключились специалисты из ЛРУП, которые 25 июля по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1995 г.р., а также юношей 2002 и 2003 г.р. Позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако подозреваемый 2002 г.р. нарушил предусмотренные законом правила, и 6 сентября был отправлен под арест.

Также следствие установило, что мужчина 1995 г.р. угрожал расправой и убийством подруге своей жертвы, поэтому 8 августа он снова был заключен под стражу.

